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Новый проект представили в Ивенецком музее традиционной культуры

26 июля 2023 07:32
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Новости Беларуси. «Выставка одного предмета»: новый проект представлен в Ивенецком музее традиционной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый проект представили в Ивенецком музее традиционной культуры-1

Сегодня здесь хранится более 16 тысяч экспонатов. Объединяет их уникальная история. Главная идея новой инициативы – познакомить с каждым из них.

Новый проект представили в Ивенецком музее традиционной культуры-4

Знакомство с традиционными ремеслами, историей и бытом, погружение в прошлое и настоящее. «Выставка одного предмета» предлагает посетителям новые эмоции.

# Музей # Культура # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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