Новый проект представили в Ивенецком музее традиционной культуры

Новости Беларуси. «Выставка одного предмета»: новый проект представлен в Ивенецком музее традиционной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня здесь хранится более 16 тысяч экспонатов. Объединяет их уникальная история. Главная идея новой инициативы – познакомить с каждым из них.