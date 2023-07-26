Новый проект представили в Ивенецком музее традиционной культуры

Новости Беларуси. «Выставка одного предмета»: новый проект представлен в Ивенецком музее традиционной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Выставка одного предмета»: новый проект представлен в Ивенецком музее традиционной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня здесь хранится более 16 тысяч экспонатов. Объединяет их уникальная история. Главная идея новой инициативы – познакомить с каждым из них.
Знакомство с традиционными ремеслами, историей и бытом, погружение в прошлое и настоящее. «Выставка одного предмета» предлагает посетителям новые эмоции.