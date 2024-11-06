В рамках «Лістапада» лучшие вузы страны проводят дни открытых дверей. Узнали о мероприятиях

Камера, мотор, снято! Вот уже 30 лет ноябрь в белорусской столице определяется кинометрами. Минский международный кинофестиваль «Лістапад» продолжает радовать любителей искусства фильмами со всего мира. Богата на события и внеконкурсная программа. В рамках культурного форума для гостей свои двери открывают лучшие вузы страны. Подробнее об этом поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств, и Наталия Башева-Иванова, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств. Александр Меженный, ведущий:

Почему в этом году придается такой размах фестивалю в рамках деятельности ваших вузов?

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Наша главная задача – это подготовить кадры, которые могли бы развивать белорусское кино, работать на страну. Поэтому в этом году образовательная составляющая значительно расширена. Кинофестиваль «Лістапад» за 30 лет стал стартовой площадкой для менеджеров в сфере культуры, потому что многие из наших студентов, которые в студенческие годы принимали участие в качестве волонтеров в подготовке кинофестиваля, некоторые из них занимают достаточно серьезные позиции, в том числе в органах госуправления. Это очень хорошая стартовая площадка для управленцев в сфере культуры, для тех, кто умеет организовывать крупные, масштабные события.