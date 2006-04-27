В Свято- Петропавловском соборе чествовали Виленских мучеников

Престольный праздник отмечали сегодня в Свято-Петропавловском соборе столицы. Один из приделов храма освящен в честь трех Виленских мучеников. День памяти святых почтили торжественной литургией и Крестным ходом.Святыня левого предела храма - икона с частицами мощей Иоанна, Антония и Евстафия, что приняли мученическую смерть за то, что проповедовали учение Христа. Было это в 1347 году во времена княжения Альгерда. Один из братьев был казнен 13 апреля ( 27 по новому стилю), потому этот день и избран днем памяти праведников, которые отнесены к сонму местночтимых святых.

Литургия была праздничной. Ведь престольный праздник на Светлую Седмицу выпадает. Патриарший Экзарх своим прибытием удостоил чести приход. В сослужении со священством Минска владыко литургию правил. А далее - Крестный ход, символ жизни и вечности, который сопровождает все значимые события в жизни церкви.

Святые мощи праведников покоятся в Свято-Духовом монастыре в Вильнюсе. Существующее при храме братство <Трех Виленских мучеников> намерено в ближайшие выходные организовать паломническую поездку в столицу Литвы.