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В Свято- Петропавловском соборе чествовали Виленских мучеников

27 апреля 2006 14:23
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Престольный праздник отмечали сегодня в Свято-Петропавловском соборе столицы. Один из приделов храма освящен в честь трех Виленских мучеников. День памяти святых почтили торжественной литургией и Крестным ходом.Святыня левого предела храма - икона с частицами мощей  Иоанна, Антония и Евстафия, что приняли мученическую смерть за то, что проповедовали учение Христа.  Было это в 1347 году во времена княжения Альгерда. Один из братьев был казнен 13 апреля ( 27 по новому стилю), потому этот день и избран днем памяти праведников, которые отнесены к сонму местночтимых святых. 
Литургия была праздничной. Ведь престольный праздник  на Светлую Седмицу выпадает. Патриарший Экзарх  своим прибытием удостоил чести приход. В сослужении со священством Минска владыко литургию правил. А далее - Крестный ход, символ жизни и вечности,  который сопровождает все значимые события в жизни церкви.
Святые мощи праведников покоятся в Свято-Духовом монастыре в Вильнюсе. Существующее  при храме братство <Трех Виленских мучеников> намерено в ближайшие выходные организовать паломническую поездку в столицу Литвы.
# Культура # Храмы Минска

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