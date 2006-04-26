Фотохроника чернобыльской трагедии

<Из любви> - так называется серия фотографий, посвященных 20-летию Чернобыльской трагедии, которая была представлена американской фотохудожницей Кристиной Брендэл в Музее современного изобразительного искусства. Впервые Кристина приехала в Беларусь в 1992 с американской гуманитарной организацией , задача которой была - доставить помощь в больницы, детские дома, школы и приюты. Когда Кристина вернулась на родину в США, она проводила множество часов в своей фотолаборатории, вспоминая и возрождая переживания об увиденном. С того дня она возвращается в Беларусь снова и снова. <:Когда я приехала сюда, вся моя жизнь перевернулась, и это стало проектом всей моей жизни. Как часто я не пыталась найти какой-то другой проект, я все время возвращаюсь сюда. Моя цель и надежда в том, чтобы люди не забыли об этой проблеме. И я надеюсь, что мои картины помогут в этом>, - призналась Кристина Брендэл. Выставка <Из любви> - это серия фоторабот выполненных в документальном стиле. Автор старается не вторгаться в сюжет, попавший ей на пленку, и предпочитает, чтобы люди не позировали ей. Она просто фиксирует то, что есть. В своих работах Кристина передает свое настроение и ощущение.