<Славянский базар в Витебске> отметит свой юбилей

XV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году пройдет 7-14 июля.Обычно этот форум проводится во второй половине июля, в разгар отпускной кампании. Кроме того, в это же время проходят музыкальные фестивали в Сочи и Юрмале, где принимают участие многие российские артисты. В связи с этим организаторы и приняли решение о проведении праздника немного раньше традиционных сроков.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - один из крупнейших культурных проектов Союзного государства. Он стал одним из самых престижных мероприятий, что подтверждает решение Международной федерации фестивальных организаций о признании "Славянского базара в Витебске" лучшим фестивалем 2000 и 2004 годов.