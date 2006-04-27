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Виват, Победа!

27 апреля 2006 12:06
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Белорусские военные творческие коллективы и исполнители примут участие в VIII Московском международном фестивале армейской песни "Виват, Победа!".Он посвящен 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этот традиционный смотр в российской столице пройдет с 27 апреля по 2 мая. В числе белорусских участников - лауреаты телевизионного фестиваля солдатской песни авторы-исполнители Сергей Макей, Владимир Данченко, Юрий Каршакевич, а также дипломант международного фестиваля "Афганистан болит в душе моей" вокально-инструментальный ансамбль "Фолюш".
# Культура

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