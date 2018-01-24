В Смиловичах готовятся отметить 125-летие со дня рождения Хаима Сутина

Новости Беларуси. Юбилей Хаима Сутина готовятся отметить в Смиловичах. Со дня рождения всемирно известного художника – 125 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Организатор торжеств – музей «Пространство Хаима Сутина». В конце февраля на специальное мероприятие сюда приглашены художники и меценаты, дипломаты и представители власти.

Все они еще раз вспомнят о творчестве нашего великого земляка, который, кстати, признан одним из самых «дорогих» творцов. Так, картина Сутина «Бычья туша» была продана с аукциона за 28 миллионов долларов.

Светлана Хасеневич, руководитель музея «Пространство Хаима Сутина»:

Самым основным мероприятием к юбилею будет выставка произведений детей, которая называется «Хаим Сутин. Наследие». Мы надеемся, что это мероприятие привлечёт ещё больше туристов к нам, ведь художник Хаим Сутин, к сожалению, остаётся более известным именно на своей второй родине – во Франции, поэтому очень хочется, чтобы не только туристы, но, прежде всего, наше молодое поколение узнало как можно больше о наших знаменитых земляках.