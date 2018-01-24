В Смиловичах готовятся отметить 125-летие со дня рождения Хаима Сутина

Новости Беларуси. Юбилей Хаима Сутина готовятся отметить в Смиловичах. Со дня рождения всемирно известного художника – 125 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Юбилей Хаима Сутина готовятся отметить в Смиловичах. Со дня рождения всемирно известного художника – 125 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Организатор торжеств – музей «Пространство Хаима Сутина». В конце февраля на специальное мероприятие сюда приглашены художники и меценаты, дипломаты и представители власти.
Все они еще раз вспомнят о творчестве нашего великого земляка, который, кстати, признан одним из самых «дорогих» творцов. Так, картина Сутина «Бычья туша» была продана с аукциона за 28 миллионов долларов.
Светлана Хасеневич, руководитель музея «Пространство Хаима Сутина»:
Самым основным мероприятием к юбилею будет выставка произведений детей, которая называется «Хаим Сутин. Наследие». Мы надеемся, что это мероприятие привлечёт ещё больше туристов к нам, ведь художник Хаим Сутин, к сожалению, остаётся более известным именно на своей второй родине – во Франции, поэтому очень хочется, чтобы не только туристы, но, прежде всего, наше молодое поколение узнало как можно больше о наших знаменитых земляках.
Хаим Сутин прожил в Смиловичах до 20 лет. Потом его судьба была связана с Францией, в частности – с Парижем. Там он выработал свой неповторимый стиль, нашел поклонников и любителей, устроил персональную выставку. Родители Сутина погибли в Смиловичском гетто. А сам художник умер в Париже в 1943 году и был похоронен на кладбище Ман-Парнас.