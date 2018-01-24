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Один из двух сохранившихся «Букварей» представят в Беларуси. Презентация запланирована в честь 400-летия издания

24 января 2018 14:48
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Новости Беларуси. Первый «Букварь» планируют представить на выставке в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из двух сохранившихся «Букварей» представят в Беларуси. Презентация запланирована в честь 400-летия издания-1

Издание привезут из Лондона, именно там хранится единственный полный экземпляр на церковно-славянском языке. Всего в мире сохранилось два оригинала, второй из них находится в Копенгагене. Презентация книги запланирована в честь 400-летия «Букваря», у которого есть белорусские корни.

Один из двух сохранившихся «Букварей» представят в Беларуси. Презентация запланирована в честь 400-летия издания-4

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Сейчас речь идет о таких непростых организационных моментах, как разрешение на вывоз, пересечение границы, организация страховки, транспортировки, охраны и так далее. Мы надеемся, к сентябрю оригинал появится в Минске.

В юбилейный год пройдет немало мероприятий в честь главной книги для каждого первоклассника. В планах – издать в Беларуси копию самого первого «Букваря», также к 400-летию запланирована выставка в Национальной библиотеке. 

# Культура # Фотофакт # Книги # Роман Мотульский

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