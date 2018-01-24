Один из двух сохранившихся «Букварей» представят в Беларуси. Презентация запланирована в честь 400-летия издания

Новости Беларуси. Первый «Букварь» планируют представить на выставке в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание привезут из Лондона, именно там хранится единственный полный экземпляр на церковно-славянском языке. Всего в мире сохранилось два оригинала, второй из них находится в Копенгагене. Презентация книги запланирована в честь 400-летия «Букваря», у которого есть белорусские корни.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Сейчас речь идет о таких непростых организационных моментах, как разрешение на вывоз, пересечение границы, организация страховки, транспортировки, охраны и так далее. Мы надеемся, к сентябрю оригинал появится в Минске.

В юбилейный год пройдет немало мероприятий в честь главной книги для каждого первоклассника. В планах – издать в Беларуси копию самого первого «Букваря», также к 400-летию запланирована выставка в Национальной библиотеке.