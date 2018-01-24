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Выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. В Могилёве открылась уникальная экспозиция

24 января 2018 10:32
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Новости Беларуси. В Могилевских «Арт-окнах» – новая экспозиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. В Могилёве открылась уникальная экспозиция -1

На обозрение горожан выставлены работы, написанные обычным углем. «Арт-окно» – это проект могилевской городской библиотеки, выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. Сейчас на ней представлены графические работы могилевской художницы Татьяны Чернявской. Вместо карандашей и красок мастер использует уголь из печки, а простым лаком для волос фиксирует изображение.

Выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. В Могилёве открылась уникальная экспозиция -4

Татьяна Чернявская, художник:
Уголь мне больше по душе, потому что это очень пластичный материал, он дает и скорость в работе, и контрастность.

Выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. В Могилёве открылась уникальная экспозиция -7

Ирина Пунченко, житель Могилева:
Меня удивило, что такие натюрморты и такие картины с цветами можно нарисовать углем. И больше всего мне и понравились вот эти картины, такая красота.

Выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. В Могилёве открылась уникальная экспозиция -10

Надежда Земцова, житель Могилева:
Идея очень хорошая. Я вот часто здесь хожу, и мне очень нравится. Картины очень красивые и поэтому можно даже иной раз не ходить на выставки.

Дополнением к выставке черно-белой графики стали деревянные статуэтки. Это творения резчиков по дереву одного из профтехколледжей. Экспозиция продлится до начала февраля, а затем здесь выставят работы из бересты.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Татьяна Чернявская # Надежда Земцова # Ирина Пунченко

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