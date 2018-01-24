Первому «Букварю» – 400 лет и у него белорусские корни

Новости Беларуси. Первый «Букварь» увидел свет в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в Евье в 1618 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мире сохранилось всего 2 экземпляра этой книги: по одному в библиотеках Лондона и Копенгагена.
Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Першы «Буквар» выглядаў як невялікае мініяцюрнае выданне, прызначаннае не толькі для патрэбаў навучання, каб вывучыць азбуку, літары, склады, потым – словы, але і для выхавання.
В планах издать в Беларуси копию самого первого «Букваря» в толстом переплете, чтобы познакомить с истоками грамотности широкую аудиторию.