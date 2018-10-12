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Ожидание длиной в 829 дней: в Гомеле открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения города

12 октября 2018 11:13
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Новости Беларуси. 829 страшных дней. В Гомеле в преддверии 75-летия освобождения города от немецких войск открылась уникальная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ожидание длиной в 829 дней: в Гомеле открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения города-1

Она рассказывает о жизни областного центра в период оккупации. К моменту освобождения в октябре 1943-го от почти ста пятидесяти тысячного населения города осталось чуть более 15 тысяч человек.    

Ожидание длиной в 829 дней: в Гомеле открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения города-3

По официальным данным, за время оккупации фашисты расстреляли, повесили, уничтожили в газовых камерах 30 тысяч гомельчан, в том числе 4 тысячи евреев. При этом до последнего дня оккупации жители города не сдавались и продолжали сопротивление.   

Ожидание длиной в 829 дней: в Гомеле открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения города-5

Ольга Шурпач, научный сотрудник историко-краеведческого отдела музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Поменялся уклад жизни горожан, они не были больше уверены в завтрашнем дне, в любой момент их могли отослать на работы в Германию или заставить работать на заводе по 10-12 часов. Каждый гомельчанин стал перед непростым выбором – сражаться за свободу или выжить. Выставка об ожидании длиной в 829 дней.

Ожидание длиной в 829 дней: в Гомеле открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения города-7

Отдельное внимание на выставке занимает трагедия лагеря для советских военнопленных «Дулаг-121». Все годы оккупации концлагерь находился в самом центре города, за это время в нем погибло не менее 110 тысяч человек.  

Ожидание длиной в 829 дней: в Гомеле открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения города-9
Ожидание длиной в 829 дней: в Гомеле открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения города-10
# Выставки в Беларуси и мире

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