Ожидание длиной в 829 дней: в Гомеле открылась выставка, посвященная 75-летию освобождения города

Новости Беларуси. 829 страшных дней. В Гомеле в преддверии 75-летия освобождения города от немецких войск открылась уникальная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 829 страшных дней. В Гомеле в преддверии 75-летия освобождения города от немецких войск открылась уникальная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она рассказывает о жизни областного центра в период оккупации. К моменту освобождения в октябре 1943-го от почти ста пятидесяти тысячного населения города осталось чуть более 15 тысяч человек.
По официальным данным, за время оккупации фашисты расстреляли, повесили, уничтожили в газовых камерах 30 тысяч гомельчан, в том числе 4 тысячи евреев. При этом до последнего дня оккупации жители города не сдавались и продолжали сопротивление.
Ольга Шурпач, научный сотрудник историко-краеведческого отдела музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Поменялся уклад жизни горожан, они не были больше уверены в завтрашнем дне, в любой момент их могли отослать на работы в Германию или заставить работать на заводе по 10-12 часов. Каждый гомельчанин стал перед непростым выбором – сражаться за свободу или выжить. Выставка об ожидании длиной в 829 дней.
Отдельное внимание на выставке занимает трагедия лагеря для советских военнопленных «Дулаг-121». Все годы оккупации концлагерь находился в самом центре города, за это время в нем погибло не менее 110 тысяч человек.