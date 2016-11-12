Александр Ефремов – о «Лістападзе»: «Он становится элитарным фестивалем»

Под снегопад завершился и «Лістапад». Чем завершился кинофестиваль? Расскажет наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Вот они – финальные титры. Фильм, номинированный на Оскар. В мировом прокате лишь с 13 января уже будущего года. В белорусской столице «Послеобразы» Анджея Вайды ждали целых семь фестивальных дней. Эта лента – о сложной судьбе одного из самых известных современных художников-авангардистов. Своим его считают сразу в Беларуси, России и Польше. Но ведь он – Стржеминский – и, кажется, в этой фамилии – всё.

Потерял руку, ногу, глаз. И тогда же открыл в себе неизведанное доселе – талант изображать на холсте, что порой плохо видел, но, кажется, видел куда отчетливее многих. Вся его жизнь – «Навстречу вдохновению»: этот же девиз у ХХІІІ «Лістапада».

Заза Урушадзе, председатель жюри основного конкурса игрового кино (Грузия):

Я могу сказать от имени жюри, что все фильмы были достойны наград, просто у нас не было столько наград.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер:

Он становится элитарным фестивалем, фестивалем для критиков.

Глеб Курейчик, актер:

Такие нормальные фильмы, которые можно смотреть и взрослым, и детям.

Анастасия Бенедисюк, корресподент:

Кино игровое и документальное, конкурс фильмов для детской аудитории «Лістападзік», а также национальный смотр. Всего уже 23-й «Лістапад» подарил кино-гурманам сразу 160 работ из полусотни стран мира: от Канады до Японии.

Итак, церемония закрытия «Лістапада», полный зрительный зал, в первом ряду – вершители судеб! Дени Коте, всю неделю так и проходивший в своей черной шапке – то ли приметы ради, то ли забавы для, – не выпускает из рук телефон. Кинорежиссер как-никак! Должно быть, что-то горяченькое на свои смартфоны запечатлела и эта эмоциональная тройка – жюри кинопрессы. Скоро – на первых полосах.

Андрей Алферов, член жюри кинопрессы (Украина):

Очень сильная программа, у нее эффект паровоза. Она толкает.

Толкнул, может, и паровоз этого гарного украинского хлопца и на другие открытия. Так, одним из вечеров сердце Андрея Алферова растопил белорусский фолк. А вот зрителей «Москвы» вечером пятницы покорила делегация из Японии – больше 20 часов они летели в Минск за заслуженной наградой.

«Молитва Лиры» создавалась по следам землетрясения в 2011 году, в фильме воспевают силу духа людей. А вот и Миюки Кивасака и Хироюки Курокава уже в будущем году планируют воспеть быт белорусский в 20-минутной документалке.

Миюки Кавасака, режиссер, продюсер (Япония):

Подготовка к этому проекту уже была, а в мае наша съемочная группа приедет в Беларусь.

Хироюки Курокава, режиссер (Япония):

Мы не будем использовать актеров, технику. Все, как есть. Кроме этого мы сегодня немного ознакомились с Минском. Он мне очень понравился. Спокойный. Мне кажется, что он отражает характер вашего народа.

Не с пустыми руками приехали гости из Страны восходящего солнца. Вот такая картина – нам в дар: иероглифы лично выводила мама премьер-министра Японии. На ней – 4 символа: уважение, еще большее уважение, близость и любовь. О любви к делу и эта награда: «За смелый и свежий взгляд» – «Граф в апельсинах». Сам граф, правда, молодой белорусский режиссер Сенькова сейчас ленту представляет на фестивале в Берлине.

Александр Лесько, актер:

Нам всем было по 17 лет, у нас были только деньги на бензин. И большие амбиции.

А вот приз зрительских симпатий «Бронза Лістапада» и всенародная слава – у фильма «Слава» (как корабль назовешь!) – совместный проект Болгарии и Греции. «Серебро Лiстапада» в номинации «Фильм как явление искусства» – у «Мимозы» Оливер Лакс. От одного мелодичного названия к другому – главная награда в этому году уезжает в Венгрию. Гран-при «Золото Лістапада» – у «Лили Лейн».

Ласло Хорват, советник посольства Венгрии в Республике Беларусь:

Когда я узнал неожиданную и очень хорошую новость, я сразу постарался связаться с режиссерами, создателями этого фильма. Очень были довольны и рады. Я постараюсь передать всю атмосферу и этот приз.