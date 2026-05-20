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Дни Казани впервые пройдут в Минске 24–26 мая

20 мая 2026 09:11
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Дни Казани впервые пройдут в Минске 24–26 мая-0

Дни Казани впервые пройдут в Минске с 24 по 26 мая, передает БЕЛТА. Событие – ответный визит. В 2025 году в Казани проходили Дни Минска.

Программа Дней Казани в Минске включает бизнес-форум, гастрофестиваль «Вкусная Казань», товарищеский матч юных хоккеистов, ожидается заключение соглашений о сотрудничестве.

Официальная делегация Казани прибудет во главе с мэром города Ильсуром Метшиным. Ключевое деловое мероприятие визита – экономический бизнес-форум «Казань и Минск: побратимство – новый драйвер развития». Мероприятие запланировано на 25 мая.

Минск также посетят представители бизнес-сообщества Татарстана – от промышленной сферы до общепита и народных промыслов.

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Фото: Pinterest

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