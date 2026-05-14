Гродно 14-15 мая принимает VI Форум медийного сообщества Беларуси

В Гродно стартует VI Форум медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум», сообщает БЕЛТА.

Дни мероприятия – 14 и 15 мая. Форум в городе на Ниве соберет более 700 участников – представителей государственных СМИ, идеологической вертикали, блогеров, будущих журналистов и ведущих экспертов в сфере медиакоммуникаций.

Темами для обсуждения выступают вызовы, которые стоят сегодня перед журналистикой, приоритетные направления развития медиасферы, информационная безопасность и трансформация медиаресурсов.

В рамках форума пройдет церемония награждения победителей XXII Национального конкурса «Золотая литера».

