Новости Беларуси. Ювелирная реставрация раритета. В Национальном историческом музее представили восстановленный орнат начала XIX века. Уникальность находки в том, что деталь облачения католического священника пошита из нескольких фрагментов знаменитых на весь мир Слуцких поясов.

Реставрация ценного экспоната стала возможной благодаря гранту Президента. Больше года специалисты буквально по миллиметру восстанавливали шелковые ткани и возобновляли утраты.

В фонды музея историческая находка попала в 2008 году. От собственника, который и сам ее приобрел полвека назад, в Ружанах. Кому именно первоначально принадлежало облачение католического священника, неизвестно. Историю одеяния еще только предстоит разгадать.

Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Это бесценный экспонат. И по времени древности, и по культовости, и по фрагментам, которые в нем используются.

Ольга Коноплева и есть тот специалист, мастерству которого было под силу восстановить шелковые ткани уникального орната. Дело тонкое, пожалуй, даже ювелирное, потому особым технологиям пришлось обучаться в реставрационном центре Художественного музея Литвы.

Ольга Коноплева, художник-реставратор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Работа, конечно, заняла очень длительный срок, потому что нужно было закрепить. И закрепление проводилось очень тонкой прозрачной газовой ниткой, бисерной иголкой. Очень большая нагрузка на глаза. И поэтому нужно было делать перерывы. Очень медленная работа.

Шаг за шагом, а точнее фрагмент за фрагментом шел реставрационный процесс. Восстанавливать пришлось каждый миллиметр. Выполнен полный демонтаж орната, дублированы все фрагменты Слуцких поясов, в том числе и фрагменты тканей из поясов, подобных Слуцким, которые в свое время ткали на территории Беларуси и которые сегодня в буквальном смысле пытаются собрать по нитям.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Сёння ёсць магчымасць, карыстаючыся сучаснымі тэхнічнымі сродкамі, рабіць нейкія вельмі добрыя копіі тых прадметаў, якія знаходзяцца за мяжой, па тых ці іншых прычынах яны не могуць вярнуцца на радзіму. У гэтым напрамку зараз таксама працуем мы, але ж не абмяжоўваючы, безумоўна, і першы падыход – фізічнае вяртанне каштоўнасцяў на радзіму.

Хранится орнат в специальном помещении при определенной температуре и влажности. Только в горизонтальном положении, чтобы под тяжестью собственного веса волокна нитей не повредились.

Презентация орната – своего рода отчет за полученный Президентский грант. Впрочем, Национальный исторический и в 2017 году в списке финансовой поддержки. Средства пойдут на проект «Беларусь. Возрождение духовности», ценными экспонатами которого станут отреставрированный орнат и Библия Скорины 1517 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.