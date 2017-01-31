Конкурс поэзии и блиц-опросы: в Несвижском районе готовятся к празднованию 135-летия Купалы и Коласа

Новости Беларуси. Известные люди нашей земли. 135-летие со дня рождения выдающихся белорусских поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа празднуют в Минской области. Весь литературный календарь уже расписан в Несвижском районе. Мероприятия проведут во всех библиотеках района. Книжные полки, выставки-иллюстрации, квест-игры, библиографические обзоры и, конечно, многочисленные конкурсы не только среди школьников и студентов, но и среди библиотекарей.

Насыщенная программа призвана познакомить самых маленьких жителей Минщины с жизнью и творчеством классиков, а взрослым позволит проверить свое знание белорусского литературы и узнать о самых интересных фактах, связанных с именами Янки Купалы и Якуба Коласа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Людмила Витко, директор Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пранузы:

Што тычыцца цэнтральнай раёнай бібліатэкі, то ўжо ў сакавіку стартуе раёны конкурс паэзіі, прысвечаны юбілею паэта. Выніку конкурсу будуць падведзены ў лістападзе, на навукова-практычнай канференцыі, якая будзе прымеркавана да юбілеяў Купалы і Коласа. У ліпені, у месяцы, калі нарадзіўся Янка Купала, у скверы ля фантана будзе праходзіць літаратурная акцыя, а таксама арганізавана бліц-апытванне сярод жыхароў горада, ці ведаюць яны Купалу. Дарэчы, пераможцы ў гэтым апытванні, у гэтым мерапрыемствы, будуць запрошаны да нас на бібліаноч, якая праходіць у верасні, і будуць узнагароджаны падарункамі.