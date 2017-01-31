Произведение должно пролезть в дверь: как минская галерея отбирает работы для выставки

Новости Беларуси. Стать художником может каждый. В Минске одна из галерей объявила необычный конкурс. Здесь готовы принять все творческие работы, которые авторы решат выставить на обозрение публики. Единственное и основное требование для участников – произведение должно пролезть в дверь. Будь то картина, инсталляция, скульптура, мультимедийный проект – все, на что хватит фантазии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ольга Клип, куратор галереи:

Художники есть. И мое соображение, что их гораздо больше, чем те, что мы видим на выставочных площадках. Мы даем полную волю творчеству, и каждый художник может принести свою самую лучшую работу.

В дверь уже смогли пройти более 450 работ. Хотя многие и вправду с трудом. Удивляют зрителя, как могут: и классической техникой, и авторским видением, и размахом художественной мысли. Убедиться в этом смогут посетители выставки, которая откроется на этой неделе.

К слову, 31 января – последняя возможность принести работу для экспозиции (подробности здесь). Накануне здесь был небывалый ажиотаж. Желающие стать участником проекта выстраивались в очередь. На кону – право организовать собственную авторскую выставку в этих стенах. Такой приз ждет победителя конкурса.