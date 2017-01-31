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Под крыльями дракона: выставка, посвященная 25-летию дипотношений Беларуси и Китая, откроется в Минске 31 января

31 января 2017 06:51
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Новости Беларуси. Выставку, посвященную 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Китая, откроют 31 января в Национальной библиотеке. «Под крыльями дракона» – так называется экспозиция.

Посетителей ждет три сотни изданий. Это литература по истории, культуре, архитектуре, научным и экономическим достижениям Китая. В центре выставки – раздел, посвященный белорусско-китайским отношениям.

Материалы представлены на белорусском, русском, китайском и английском языках. В рамках мероприятия также пройдет презентация книги «Белорусско-китайские отношения в воспоминаниях белорусских послов», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Культура # Беларусь-Китай

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