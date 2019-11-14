В Национальном историческом музее покажут редкие объекты с раскопок

Новости Беларуси. Тайны, которые столетиями хранила земля белорусская, 14 ноября приоткроют в Национальном историческом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее презентуют результаты археологических исследований, проведённых в 2019 году. Раскопки велись в разных уголках Беларуси, причём на уникальных, с точки зрения истории, объектах.

Это и могильники кривичей, и место, где на Браславском острове ранее стоял монастырь. Углубились археологи и в исследование территорий, где ранее были найдены уникальные клады. Результат их работы и будет презентован в музее.