Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение о мелодичности белорусского языка, мы прилетели сюда – на самый север Италии, в Милан.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

И теперь отправляемся в консерваторию Джузеппе Верди к синьоре Фрозини, которая знает об этом все.