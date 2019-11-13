Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение о мелодичности белорусского языка, мы прилетели сюда – на самый север Италии, в Милан.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
И теперь отправляемся в консерваторию Джузеппе Верди к синьоре Фрозини, которая знает об этом все.
Вы все знаете о мелодичности итальянского языка, но я хочу вам задать вопрос о мелодичности белорусского.
Кристина Фрозини, заместитель директора Миланской консерватории имени Джузеппе Верди (Италия):
Очень мелодичный, музыкальный язык, слова прекрасно ложатся на музыку. Действительно, есть похожие ноты. Звук «си» часто встречается в итальянском языке, и в вашей песне я его прекрасно слышу. Согласна, итальянский и белорусский очень мелодичны, и на таких языках проще найти общий язык.