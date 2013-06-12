В Национальном художественном музее открылась выставка народного художника СССР Александра Шилова

Новости Беларуси. Портрет как история в лицах. В Национальном художественном музее открылась выставка народного художника СССР, выдающегося портретиста современности Александра Шилова. Среди большого количества его работ – пейзажи, натюрморты, жанровые картины, графика. Однако главными героями картин художника всегда остаются люди: самого разного социального положения, возраста и характера.

В нынешней экспозиции – 43 портрета. На большинстве из них изображены герои войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шилов, народный художник СССР, академик Российской Академии художеств:

Я привез сюда много известных и неизвестных людей. Раз вы посетили мою выставку, наверное, видели, что там есть и Владимир Абрамович Этуш, который воевал, и Бондарчук Сергей Федорович, наш великий режиссер и актер, Розов Виктор, Евгений Семенович Матвеев, тоже потрясающий актер и режиссер, многие церковные служители, которые во время войны тоже сражались за родину.

И правильно, очень приятно, что ваш президент, Александр Григорьевич, поддерживает реалистическое искусство. Лишь оно способно, как он считает, я тоже так считаю всю свою жизнь, способно воспитывать и поддерживать дух, облагораживать душу человеческую. Для этого искусство и существует. Возвышать ее, очищать ее.

С открытием выставки Александра Шилова поздравил президент Александр Лукашенко. По словам главы государства, эта экспозиция даст тысячам поклонников уникальную возможность еще раз соприкоснуться с прекрасным миром, созданным художником, станет важным шагом в укреплении дружбы и культурных связей между двумя народами.