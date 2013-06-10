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Проект «Художник и город. Казимир Малевич» - круглосуточно на площади Якуба Коласа в Минске

10 июня 2013 12:49
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Вы знаете, кто автор выдающихся работ «Черный квадрат» и «Красный квадрат»? Естественно Казимир Малевич! Но хорошо ли вы знакомы с остальным творчеством художника, который прославился во всем мире как крупнейший реформатор и основоположник целого направления абстрактного искусства - супрематизма? Если нет, то с помощью проекта «Художник и город. Казимир Малевич» есть возможность увидеть менее известные, но не менее завораживающие работы мастера авангардного искусства, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Выставка репродукций под открытым небом, которая расположилась на площади Якуба Колоса в Минске, продлится до 20 сентября.

# Культура # Игорь Карпенко # Выставки в Минске # Татьяна Стёпина

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