В Молодечно проходит 13-ый национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Новости Беларуси. Считанные часы остаются до закрытия национального 13-го фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно. Уже подведены итоги конкурса молодых исполнителей. В творческом состязании участвовало более двух десятков вокалистов. Сейчас праздник продолжается театральными постановками, поэтическими встречами и концертами. Финальным аккордом фестиваля станет красочный салют.

Традиционно на открытии фестиваля прошел гала-концерт с участием Национального концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Участников культурного форума поздравил Президент Александр Лукашенко.

Праздник повсюду: центральная площадь, дворец культуры, амфитеатр, парк культуры и отдыха. Организаторы подготовили более двух десятков мероприятий. Жители Молодечно гуляют по улицам семьями. В эти дни город принимает сотни гостей.

Фестивальная летопись в городе солнца началась 20 лет назад. До 1996 года музыкальный форум проходил ежегодно, затем - раз в два года. С 2011 года фестиваль вновь собирает друзей каждое лето. И вот уже в тринадцатый раз Молодечно становится центром белорусской песни и поэзии.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Фестывалей у нас, здаецца, з аднаго боку хапае, а з другога – няхай іх будзе як мага больш. Кожны фестываль – гэта дэмантрацыя нашай культурнай моцы, культурных дасягненняў, культурнай спадчыны.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Это единственный фестиваль белорусской поэзии и песни. Он очень значим не только для Минской области, он значим для всей нашей страны. Потому что я считаю, что в белорусской песни и поэзии – наша душа. И мы должны ее слушать и слышать.

На сцене амфитеатра зажглись и новые звезды. Гран-при конкурса молодых исполнителей завоевала могилевчанка Валерия Грибусова. Первую премию получила Наталья Киреенко из Жодино. Второе место разделили конкурсанты из Минска и Витебской области, третье место заняли тоже сразу 2 участника — из Брестской и Гомельской областей.

Жюри отмечает, в этом году конкурс стал одним из самых сильных за всю его историю. Живой звук - обязательное условие музыкального состязания. Молодые артисты исполняли одну композицию под фонограмму минус один, другую - в сопровождении оркестра.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси:

Я не магу адказваць за колькасць, я магу адказваць толькі за якасць, а праз якасць – за густ. А праз густ – за тую павагу, якую выканаўцы аддаюць нашай Радзіме, нашай Беларусі.

Эдуард Зарицкий, композитор, народный артист Беларуси, член жюри республиканского конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2013»:

Это один из наших самых сильных конкурсов. Нам было даже очень трудно определить призовые места, потому что все плотно очень шли.

Это победа не первая в ее конкурсной копилке. Валерия Грибусова только за прошлый год увезла 4 гран-при с различных международных фестивалей. Сегодня она - лучшая из лучших на сцене в Молодечно. Но не только высокой награде радуется 18-летняя могилевчанка. Ей маэстро Михаил Финберг предложил работу в своем оркестре.

Валерия Грибусова, обладатель Гран-при республиканского конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2013»:

Стояла дрожала, когда объявляли результаты. Когда объявили, что Гран-при мой, естественно, это только положительные эмоции.

Картины, сувениры, ювелирные украшения, дизайнерские аксессуары из дерева и лозы. Изделия hand-made от местных умельцев. На центральной площади развернулся город мастеров. И, конечно, главное событие фестиваля — конкурс молодых исполнителей.

Покорять зрителей и профессиональное жюри в Молодечно съехались таланты со всей республики. По три представителя от каждой области - всего 21 исполнитель. Кстати, в этом году конкурс проходит не на сцене Дворца культуры, как это было раньше, а на главной площадке города.

Дебют с Национальным концертным оркестром зажег не одну звездочку. В Молодечно свой творческий путь начинали Ирина Дорофеева, Лариса Грибалева, Виктория Алешко, Наталья Тамело.

Сегодня праздник песни и поэзии продолжается театральными постановками, поэтическими встречами и концертами. Вечером на закрытии фестиваля зрителей ждет гала-концерт, посвященный 75-летию Минской области. Очевидно, фестиваль остается центром национального искусства, где традиции классиков продолжают современные поэты и композиторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.