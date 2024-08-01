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Уникальная выставка покрывал прошлого открылась в Минске

01 августа 2024 11:58
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Приумножение традиций белорусского ткачества. В Минске открылась уникальная выставка покрывал, изготовленных в середине прошлого века. Ее приурочили к 85-летию областного центра народного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная выставка покрывал прошлого открылась в Минске-1

В выставочном зале представлены экспонаты из Вилейского краеведческого музея и фондов районного центра ткачества агрогородка Семежево и Червенского района. В народе эти изделия называют «посцілкі». Ими украшали кровати, диваны, скамейки, сундуки. Иногда даже использовали как скатерть на праздниках или для фона, чтобы сделать памятный снимок. На выставке представлены покрывала, сотканные как белорусскими мастерами, так и работы современных художников, вдохновленные традиционным ткачеством.

Уникальная выставка покрывал прошлого открылась в Минске-4

Мария Карпенкова, ведущий методист по изобразительному и декоративно-прикладному искусству:
Главная идея этой выставки – показать «посцілку» как источник вдохновения для современных художников. И в связи с этим в наших залах мы можем увидеть живописные работы.

Уникальная выставка покрывал прошлого открылась в Минске-7

Наталья Филипенко, художник по текстилю, преподаватель академии искусств:
Нам предложили, спросили про творческие работы, но возникла идея создать авторские броши по мотивам народного текстиля. Я попросила образцы «посцілак», и мы разрабатывали броши, именно по декоративным элементам определенных «посцілак».

Уникальная выставка покрывал прошлого открылась в Минске-10

Выставка будет работать до середины сентября. Главная ее идея – показать уникальность предметов народного ткачества. Как с точки зрения сохранения и передачи традиций и ремесел, так и как неиссякаемый источник вдохновения.

# Народное творчество # Культура

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