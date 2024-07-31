Как «Березинская рампа» стала визиткой района? Рассказываем историю зарождения фестиваля

Вековой юбилей отметил Березинский район Минской области. Сам город относится к 1501 году, но район появился 17 июля 1924 года, когда город стал центром Борисовского округа. После – Минского. Сейчас Березинщина граничит с Червенским, Борисовским, Крупским, Белыничским, Кличевским и Осиповичским районами. Как менялся регион, кем гордится и чего достиг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Еще одна визитка района – фестиваль «Березинская рампа», куда съезжаются таланты со всей области. Коллективы привозят новые поставки, а увозят массу впечатлений и награды в разных номинациях. На несколько дней город превращается в настоящий праздник.

Николай Пытляк, режиссер народного театра Березинского районного Дома культуры:

История создания фестиваля очень древняя, если честно. Когда-то я в молодости поехал на Всесоюзный фестиваль в Тарту, в Эстонии. Посмотрел, мне очень понравилось. В молодежной памяти остается впечатление. Это было просто здорово. И когда я приехал в 1992 году сюда работать, в Березино, мне поручили народный театр. Почему бы не рискнуть и не сделать областной? Ну, я с этими наметочками поехал к начальнику управления культуры. К нам 7 театров с Минской области. Получилось и решили узаконить. Узаконили. Вот в этом году будет 14-й. Раз в два года мы его проводим. Уже будет 14-й фестиваль, так что традиция и все сохраняется так. В составе трупп – служители Мельпомены, они представители разных профессий и возрастов. Но объединяет всех одно – творчество