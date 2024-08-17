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Выставки, театрализация обрядов, дегустации – чем удивят полешуки на фестивале «Зов Полесья»?

17 августа 2024 13:49
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Самый аутентичный праздник лета. В агрогородке Лясковичи стартовал Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставки, театрализация обрядов, дегустации – чем удивят полешуки на фестивале «Зов Полесья»?-2

Раз в два года полешуки и те, кто любят самобытное творчество, ценят мудрость традиций и готовы день напролет обучаться народным ремеслам, приезжают в заповедные места. В 2024 году праздник проходит в восьмой раз, но удивляет, как в первый. Каждый из 12 районов припятского Полесья презентует уникальные промыслы и концерты. В программе – выставки, театрализация обрядов, дегустации.

Выставки, театрализация обрядов, дегустации – чем удивят полешуки на фестивале «Зов Полесья»?-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Идем и видим, как сохраняются наши знаменитые ремесла, начиная от кузнечного дела, ткачества нашего знаменитого, соломоплетения, бондарства ну и все другие аспекты, которые действительно сохранены, приумножаются. И очень приятно, что от года к году все больше и больше молодежи на нашем фестивале «Зов Полесья».

Выставки, театрализация обрядов, дегустации – чем удивят полешуки на фестивале «Зов Полесья»?-6

Одно из ключевых событий дня – вручение премии «Ганаровы паляшук». Этой наградой поощряют людей, которые своим трудом делают жизнь Полесья краше.

Выставки, театрализация обрядов, дегустации – чем удивят полешуки на фестивале «Зов Полесья»?-8

В 2024 году в списке лауреатов три имени. В их числе заместитель премьер-министра Беларуси, уроженец Наровлянского района Анатолий Сивак.

Выставки, театрализация обрядов, дегустации – чем удивят полешуки на фестивале «Зов Полесья»?-10

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Малая родина, Наровлянщина, Припять как река. Вот эти практически то, что сегодня вижу, плуги – это все как раз сразу нахлынуло, и ушла работа на второй план. Начал думать о своих близких, о малой родине.

Конкурс «Самый стильный полешук» и состязание хоровых коллективов, творческая встреча с писателями и мастер-класс по деревянной скульптуре – ассортимент мероприятий широк. А украшением праздника станет конкурс «Палеская прыгажуня – 2024». Красавицы с минуты на минуту выйдут на сцену.

# Фестиваль

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