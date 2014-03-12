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В Национальной библиотеки Беларуси состоялась презентация справочной литературы по белорусскому языку с учетом новых правил орфографии и пунктуации

12 марта 2014 11:19
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Новости Беларуси. Белорусский колорит — в массы. В галерее Национальной библиотеки Беларуси состоялась презентация справочной литературы по белорусскому языку. В центре внимания — грамматические словари, которые созданы с учетом новых правил орфографии и пунктуации. Это своеобразный помощник как для филологов, так и для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания в белорусском языке. 

Кроме того, в галерее представили более ста словарей из фондов Национальной библиотеки Беларуси разных годов выпуска, начиная с 19 века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашанец, первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси:
Гэтыя граматычныя слоўнікі дазваляюць знайсці патрэбную форму. Гэтыя слоўнікі, я лічу, будуць вельмі запатрабаваны сучаснай моўнай практыкай і яны павінны быць, у прынцыпе, у кожнай арганізацыі, у кожный установе.

Анастасия Грищук:
Чалавеку, які працуе са словамі, заўсёды трэба спасылацца на нейкую аўтарытэтную  крыніцу. Вельмі спадзяюся, што гэтыя кнігі распайсюджацца і далей, што яны застануцца не тролькі ў сталіцы, але будуць і ў абласных кнігарнях.

# Культура # Выставки # Книги

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