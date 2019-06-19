Она прошла беспощадную бедность и работала нон-стоп. История успеха единственной в Беларуси женщины-дирижёра
Юлия Самусенко, СТВ:
Марина Третьякова – единственная в нашей стране женщина-дирижёр симфонического оркестра. Как эта хрупкая леди добивалась успеха и заняла своё почётное место в этой нелёгкой профессии?
Дирижёр женского пола – настоящая экзотика. Мужчины в этой профессии заслуживают признания гораздо быстрее и проще. А те девушки, которые, всё-таки, выбирают такой творческий путь, вынуждены спотыкаться о стереотипы общества. Кто-то от давления окружающих сдаёт позиции уже на первых порах, а кто-то, как много лет назад юная Марина, лишь закаляется и смело идет навстречу к мечте.
Марина Третьякова, дирижёр Белорусского государственного академического музыкального театра:
Когда я поступала в консерваторию, были сомнения у людей, которые меня принимали. Профессия сложная, потому что ты и руководитель, ты и творческая личность, ты – человек эмоциональный, но тем не менее, ты не должен быть базарным. У тебя должна быть железная воля.
Елена Антипович, директор музыкальной капеллы «Сонорус»:
Обладая твёрдым характером, именно поэтому она смогла стать дирижёром. Она делает очень разнообразные и интересные программы, начиная от классики до программ современных хитов.
Марина Третьякова родилась в Гомеле, там же окончила музыкальную школу и училище имени Соколовского по специальности «Хоровое дирижирование», затем по ней же – консерваторию. А потом получила диплом и, по велению случая, уехала в Херсон. Именно там судьба приготовила для неё первые настоящие испытания: работу нон-стоп в музыкально-драматическом театре и беспощадную бедность. Несмотря на все сложности, именно этот суровый период задал ритм всей жизни Марины Николаевны.
Марина Третьякова:
Там мне предложили попробовать себя как оркестрового дирижёра, я согласилась не сразу. Потом я, конечно, поняла, что я очень много чего не знаю и у меня, естественно, много пробелов в познании этой области.
Но упорство отступить не позволило, Марина всё больше влюблялась в дирижирование и делала успехи. Несмотря на то, что херсонская карьера пошла в гору, сил терпеть голод и работать за идею уже не было. Она вновь вернулась на родину, но влечение к творчеству не потеряла: поступила в консерваторию, чтобы продолжить образование именно как дирижёр.
Нина Шарубина, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Я Марину знаю очень давно, ещё со времен обучения в Академии музыки. Женщина-дирижёр у меня вызывает просто преклонение, потому что держать такой коллектив своей энергетикой и своими знаниями – это тяжёлый труд.
Сергей Микель, балетмейстер Белорусского государственного академического музыкального театра:
Она совершенно профессионально подходит к работе. Мне нравится то, что она легка на подъём. Когда я предложил ей неизвестную тему для балета, она приняла это совершенно спокойно, без критики.
Сейчас леди с твёрдым характером успевает всё: трудиться на трех работах, сохранять гармонию в семье, заниматься йогой и проживать каждый день в паре с музыкой. Чтобы заслужить звание единственной женщины-дирижёра в Беларуси, Марине Третьяковой пришлось пройти долгий тернистый путь, перешагнуть через все предрассудки людей, но всё равно доказать, что талант от пола не зависит.