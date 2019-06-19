Она прошла беспощадную бедность и работала нон-стоп. История успеха единственной в Беларуси женщины-дирижёра

Юлия Самусенко, СТВ:

Марина Третьякова – единственная в нашей стране женщина-дирижёр симфонического оркестра. Как эта хрупкая леди добивалась успеха и заняла своё почётное место в этой нелёгкой профессии? Дирижёр женского пола – настоящая экзотика. Мужчины в этой профессии заслуживают признания гораздо быстрее и проще. А те девушки, которые, всё-таки, выбирают такой творческий путь, вынуждены спотыкаться о стереотипы общества. Кто-то от давления окружающих сдаёт позиции уже на первых порах, а кто-то, как много лет назад юная Марина, лишь закаляется и смело идет навстречу к мечте.

Марина Третьякова, дирижёр Белорусского государственного академического музыкального театра:

Когда я поступала в консерваторию, были сомнения у людей, которые меня принимали. Профессия сложная, потому что ты и руководитель, ты и творческая личность, ты – человек эмоциональный, но тем не менее, ты не должен быть базарным. У тебя должна быть железная воля.

Елена Антипович, директор музыкальной капеллы «Сонорус»:

Обладая твёрдым характером, именно поэтому она смогла стать дирижёром. Она делает очень разнообразные и интересные программы, начиная от классики до программ современных хитов. Марина Третьякова родилась в Гомеле, там же окончила музыкальную школу и училище имени Соколовского по специальности «Хоровое дирижирование», затем по ней же – консерваторию. А потом получила диплом и, по велению случая, уехала в Херсон. Именно там судьба приготовила для неё первые настоящие испытания: работу нон-стоп в музыкально-драматическом театре и беспощадную бедность. Несмотря на все сложности, именно этот суровый период задал ритм всей жизни Марины Николаевны.

Марина Третьякова:

Там мне предложили попробовать себя как оркестрового дирижёра, я согласилась не сразу. Потом я, конечно, поняла, что я очень много чего не знаю и у меня, естественно, много пробелов в познании этой области. Но упорство отступить не позволило, Марина всё больше влюблялась в дирижирование и делала успехи. Несмотря на то, что херсонская карьера пошла в гору, сил терпеть голод и работать за идею уже не было. Она вновь вернулась на родину, но влечение к творчеству не потеряла: поступила в консерваторию, чтобы продолжить образование именно как дирижёр.

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси, солистка Большого театра Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Я Марину знаю очень давно, ещё со времен обучения в Академии музыки. Женщина-дирижёр у меня вызывает просто преклонение, потому что держать такой коллектив своей энергетикой и своими знаниями – это тяжёлый труд.