В Национальной библиотеке открылась выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память»

Выставка, рассказывающая о лагере смерти Тростенец открывается 7 июня в Национальной библиотеке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она состоит из 18 разделов. Среди них, посвящённые урочищу Благовщина, где происходили массовые расстрелы, «Операции 1005», убийство в Шашковке, где была построена печь для уничтожения людей.

Крупнейший лагерь смерти в Европе существовал больше двух лет. Для того, чтобы скрыть следы преступлений, в конце 1943 года нацисты раскопали и сожгли все останки. По оценке, сделанной Чрезвычайной государственной комиссией в августе 44-го, количество жертв составило 206 тысяч 500 человек