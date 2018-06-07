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В Национальной библиотеке открылась выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память»

07 июня 2018 08:00
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Выставка, рассказывающая о лагере смерти Тростенец открывается 7 июня в Национальной библиотеке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке открылась выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память»-1

В Национальной библиотеке открылась выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память»-3

Она состоит из 18 разделов. Среди них, посвящённые урочищу Благовщина, где происходили массовые расстрелы, «Операции 1005», убийство в Шашковке, где была построена печь для уничтожения людей.

В Национальной библиотеке открылась выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память»-6

Крупнейший лагерь смерти в Европе существовал больше двух лет. Для того, чтобы скрыть следы преступлений, в конце 1943 года нацисты раскопали и сожгли все останки. По оценке, сделанной Чрезвычайной государственной комиссией в августе 44-го, количество жертв составило 206 тысяч 500 человек

# Выставки в Минске # Культура # Фотофакт

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