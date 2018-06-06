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Владимир Карачевский: Мне бы хотелось, чтобы о киностудии «Беларусьфильм» говорили с большим уважением

06 июня 2018 10:31
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На киностудии Беларусь – большие перемены. И связано это с назначением на должность генерального директора Владимира Карачевского.  

Владимир Карачевский: Мне бы хотелось, чтобы о киностудии «Беларусьфильм» говорили с большим уважением-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Владимир Карачевский. 

Каково быть в должности главы Национальной киностудии «Беларусьфильм»? Какие поставлены цели перед киностудией? Как проводит утро Владимир Карачевский? 

Подробности – в видеоматериале.  

# Кино # Культура # Владимир Карачевский # Фотофакт

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