Владимир Карачевский: Мне бы хотелось, чтобы о киностудии «Беларусьфильм» говорили с большим уважением

На киностудии Беларусь – большие перемены. И связано это с назначением на должность генерального директора Владимира Карачевского.
На киностудии Беларусь – большие перемены. И связано это с назначением на должность генерального директора Владимира Карачевского.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Владимир Карачевский.
Каково быть в должности главы Национальной киностудии «Беларусьфильм»? Какие поставлены цели перед киностудией? Как проводит утро Владимир Карачевский?
Подробности – в видеоматериале.