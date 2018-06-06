Чем удивит зрителей XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»

Новости Беларуси. Теме Года малой родины и 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка посвящен XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он примет гостей уже в эти выходные.

В день открытия состоится главное событие – Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Кроме того, зрителей ожидает премьера Минского областного драматического театра «Вечер» и спектакль театра белорусской драматургии «Карьера доктора Рауса». Также будут работать молодежные и детские площадки, выставки работ народных мастеров. В честь открытия фестиваля небо над городом украсит вечерний салют.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Беларуси:

80-годдзе Ігара Міхайлавіча Лучанка, святкаванне агульнанацыянальнае, агульнадзяржаўнае – яно распачнецца вялікім канцэртам адкрыцця фестывалю «Мелодыя лёсу». На гэтым канцэрце ў Маладзечна будзе юбіляр Ігар Міхайлавіч Лучанок. Там прагучаць як добра вядомыя песні, так і песні, якія калісьці былі папулярнымі, а зараз не так часта выконваюцца. Яны вельмі прыгожыя, мілагучныя, вельмі кладуцца на душу, на сэрца.