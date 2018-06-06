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Чем удивит зрителей XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»

06 июня 2018 15:18
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Новости Беларуси. Теме Года малой родины и 80-летию народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка посвящен XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он примет гостей уже в эти выходные.

Чем удивит зрителей XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»-1

В день открытия состоится главное событие – Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Кроме того, зрителей ожидает премьера Минского областного драматического театра «Вечер» и спектакль театра белорусской драматургии «Карьера доктора Рауса». Также будут работать молодежные и детские площадки, выставки работ народных мастеров. В честь открытия фестиваля небо над городом украсит вечерний салют.

Чем удивит зрителей XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»-4

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Беларуси:
80-годдзе Ігара Міхайлавіча Лучанка, святкаванне агульнанацыянальнае, агульнадзяржаўнае – яно распачнецца вялікім канцэртам адкрыцця фестывалю «Мелодыя лёсу». На гэтым канцэрце ў Маладзечна будзе юбіляр Ігар Міхайлавіч Лучанок. Там прагучаць як добра вядомыя песні, так і песні, якія калісьці былі папулярнымі, а зараз не так часта выконваюцца. Яны вельмі прыгожыя, мілагучныя, вельмі кладуцца на душу, на сэрца.

Чем удивит зрителей XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»-7

Завершит программу гала-концерт «Молодеченский звездопад». В нем примут участие Ядвига Поплавская, Виктория Алешко, Анастасия Тиханович, Искуи Абалян, Ирина Дорофеева, Алексей Хлестов, Саша Немо и другие.

# Фестиваль # Культура # Ирина Дрига # Фотофакт

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