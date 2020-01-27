Прямой эфир

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста

27 января 2020 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси почтили память жертв Холокоста. Именно 75 лет назад в этот день были освобождены узники нацистского лагеря в Освенциме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста-1

В музее истории Великой Отечественной войны 27 января говорили не только о сохранении памяти о страшной трагедии, но и о недопущении подобного впредь.

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста-4

По всей Беларуси в больших и малых гетто были замучены и убиты более 800 тысяч человек. Некоторым удалось выжить благодаря неравнодушию белорусов.

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста-7

Память погибших почтили минутой молчания и зажгли шесть свечей: по одной на каждый из шести миллионов замученных в гетто в разных странах. В музее  открылась экспозиция «Аушвиц».

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста-10

В каждой работе – боль и страдания того времени. С особым трепетом к знакам внимания и заботе в эти дни относятся узники гетто и ветераны. 

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста-13

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Все видели и понимали, что это пришли изверги. Мать бежит, чтоб с ребёнком спастись. Он стреляет в неё. 

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста-16

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Перад намі, чалавецтвам, стаіць рэальны выклік, заклік «Ніколі болей». Гэта не канстатацыя факта, на вялікі жаль, з улікам таго, што адбываецца зараз у свеце. Гэта жывое пытанне, гэта актуальны экзістэнцыянальны выклік, які дагэтуль стаіць перад чалавецтвам. 

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста-19



Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Беларуси:
Это та чистая память, которую мы хотим и помнить сами, и напоминать другим. Особенно, показать тех праведников мира, которые были, как луч света в тёмные времена.

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста-21



Чествуют сегодня тех, кто рискуя своей собственной жизнью, спасал евреев от смерти, которую им уготовили нацисты. Белорусам, которые помогали невинным людям укрыться от фашистских мучителей, присвоили почётное звание «Праведников мира». Всего в нашей стране после войны его получили 900 человек. 

# Великая Отечественная война # Культура # Андрей Дапкюнас # Бронислав Карпенко # Алон Шогам # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
По страницам газет 1945 года. Какой виртуальный проект реализует Национальная библиотека Беларуси
27 января 2020 10:04

По страницам газет 1945 года. Какой виртуальный проект реализует Национальная библиотека Беларуси

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах
26 января 2020 17:35

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»
26 января 2020 17:35

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»