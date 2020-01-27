В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста

Новости Беларуси. В Беларуси почтили память жертв Холокоста. Именно 75 лет назад в этот день были освобождены узники нацистского лагеря в Освенциме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее истории Великой Отечественной войны 27 января говорили не только о сохранении памяти о страшной трагедии, но и о недопущении подобного впредь.

По всей Беларуси в больших и малых гетто были замучены и убиты более 800 тысяч человек. Некоторым удалось выжить благодаря неравнодушию белорусов.

Память погибших почтили минутой молчания и зажгли шесть свечей: по одной на каждый из шести миллионов замученных в гетто в разных странах. В музее открылась экспозиция «Аушвиц».

В каждой работе – боль и страдания того времени. С особым трепетом к знакам внимания и заботе в эти дни относятся узники гетто и ветераны.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Все видели и понимали, что это пришли изверги. Мать бежит, чтоб с ребёнком спастись. Он стреляет в неё.

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Перад намі, чалавецтвам, стаіць рэальны выклік, заклік «Ніколі болей». Гэта не канстатацыя факта, на вялікі жаль, з улікам таго, што адбываецца зараз у свеце. Гэта жывое пытанне, гэта актуальны экзістэнцыянальны выклік, які дагэтуль стаіць перад чалавецтвам.





Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Беларуси:

Это та чистая память, которую мы хотим и помнить сами, и напоминать другим. Особенно, показать тех праведников мира, которые были, как луч света в тёмные времена.