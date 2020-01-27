По страницам газет 1945 года. Какой виртуальный проект реализует Национальная библиотека Беларуси

«100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 1945 года» – проект под таким названием реализует Национальная библиотека Беларуси. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор – Роман Мотульский. Насколько этот проект масштабный? Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:

Этот проект реализуем не мы. Мы вместе с нашими коллегами из евразийского пространства, национальными библиотеками договорились, что попробуем каждый на своей территории представить, что происходило в нашей стране в эти дни, 75 лет назад. Каждый это видит по-своему, но в принципе подобные проекты пройдут во всех национальных библиотеках стран СНГ.

Старт проекта назначен на 30 января. Как будет происходить этот процесс? Роман Мотульский:

После 30 января, заходя на наш портал, на новостную ленту, все смогут увидеть, о чем писали белорусские газеты ровно 75 лет назад, ровно в этот день. Это будут публикации из самых различных газет, это не обязательно, что будут только центральные газеты: «Советская Беларусь», «Звезда», это будут и областные, и районные газеты, возможно даже малотиражки. Но мы будем выбирать то событие, которое в этот день было наиболее важным, которое больше всех волновало. Нет более увлекательной вещи, чем читать старые газеты, потому что там реальная жизнь. Многие сделают для себя открытие, в том числе чисто личные семейные, как выглядел город, деревенька и чем жили.

Бытует мнение, что о войне знают практически все. Удалось ли во время подготовки к этому проекту узнать что-то новое, какое-то открытие совершить? Роман Мотульский:

Я глубоко уверен, что об этой войне мы все никогда не узнаем, потому что вот приходит юбилей и, кажется, мы уже собрали весь материал и уже все известно, но мы для себя, я имею в виду те специалисты, которые работают с информацией, делаем открытие, не говоря уже о том, насколько эта информация известна всем широким кругам. Вот сейчас мы вместе с архивом начали проект, первую часть мы уже озвучили – это архивные материалы, которые мы опубликуем и которые никому ранее не были известны и не были доступны.



Где, например, данные партизанской разметки, где есть сведения практически о каждой деревеньке. В партизанском движении так или иначе были задействованы все населенные пункты. Можно найти информацию о деревнях, которых сегодня нет, о людях, которые давно отошли. Никто не читал эти материалы, они ждут своих исследователей, а дальше они ждут кинорежиссеров, сценаристов, писателей, которые преобразуют это в художественный образ в понимании того, что тогда происходило.