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Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»

26 января 2020 17:35
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Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»-1

Протоптанные тропы ведут сюда. Куда охотнее народ приходит к роднику. Местные, да и не только, захаживают за святой водой. Ведь не зря говорят: то, во что веришь, становится твоим миром.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»-4

Есть место в агрогородке – то ли легенда, то ли на самом деле правда. История о живописном дубе. Рассказывают, что под ним Адам Мицкевич и написал свою «Гражину». Не исключено, интеллигенция здесь бывала частенько.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Правда, в 90-х в дерево ударила молния.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»-7

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»-9

Наталья Жишко, главный специалист отдела культуры Новогрудского райисполкома:
Надта моцны дожд быў, маланка і ў Наваградку, і ў Шчорсах. И тут нам прышло паведамленне, што гарыць дуб Міцкевича. Прыехалі, а вакол старога дуба маладая порасль дубкоў. Мы лічым, што гэта вельмі сімвалічна.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»-12

Так что дороги особо любопытных уж точно ведут в Новогрудский край.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»-15

Край с тихой и неспешной провинциальной жизнью, но зато богатой историей.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»-18

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Наталья Жишко # Фотофакт

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