Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»

Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Протоптанные тропы ведут сюда. Куда охотнее народ приходит к роднику. Местные, да и не только, захаживают за святой водой. Ведь не зря говорят: то, во что веришь, становится твоим миром.

Есть место в агрогородке – то ли легенда, то ли на самом деле правда. История о живописном дубе. Рассказывают, что под ним Адам Мицкевич и написал свою «Гражину». Не исключено, интеллигенция здесь бывала частенько. Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах Правда, в 90-х в дерево ударила молния.

Наталья Жишко, главный специалист отдела культуры Новогрудского райисполкома:

Надта моцны дожд быў, маланка і ў Наваградку, і ў Шчорсах. И тут нам прышло паведамленне, што гарыць дуб Міцкевича. Прыехалі, а вакол старога дуба маладая порасль дубкоў. Мы лічым, што гэта вельмі сімвалічна.

Так что дороги особо любопытных уж точно ведут в Новогрудский край.