В музее-усадьбе Репина в Витебске открылась выставка женских портретов на рисовой бумаге в технике китайской живописи

Новости Беларуси. В музее-усадьбе Репина в Витебске открылась выставка женских портретов на рисовой бумаге «Зеркало времени». Автор - начинающий белорусский художник Марина Эльяшевич. Работы с образами девушек, которые жили в эпоху Ильи Репина, выполнены в технике китайской живописи тушью и минеральными красками.

Выставка проходит под знаком двух юбилеев, которые музей-усадьба отмечает в этом году: 170 лет со дня рождения Ильи Репина и 25-летие музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.