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В музее-усадьбе Репина в Витебске открылась выставка женских портретов на рисовой бумаге в технике китайской живописи

18 января 2014 17:47
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Новости Беларуси. В  музее-усадьбе Репина в Витебске открылась выставка женских портретов на рисовой бумаге «Зеркало времени». Автор -  начинающий белорусский художник Марина Эльяшевич. Работы с образами девушек, которые жили в эпоху Ильи Репина, выполнены в технике китайской живописи тушью и минеральными красками.

Выставка проходит под знаком двух юбилеев, которые музей-усадьба отмечает в этом году: 170 лет со дня рождения Ильи Репина и 25-летие музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Художник # Фотофакт

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