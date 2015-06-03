Выставка юных живописцев Литвы и Беларуси «Земля и небо Фердинанда» открылась в Воложине

Новости Беларуси. В Воложинском краеведческом музее открылась выставка юных живописцев «Земля и небо Фердинанда». Они представляют детские школы искусств Беларуси и Литвы.

Творческий отчет стал результатом международного пленэра-конкурса, который посвящен известному живописцу Фердинанду Рущицу.

Творческий фестиваль молодых пейзажистов проходит на родине всемирно известного художника уже в пятый раз. В течение несколько дней дети рисовали местные пейзажи, объекты архитектуры и исторические памятники. Победители получили дипломы и подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Пучков, сотрудник Воложинского районного краеведческого музея:

Это детское восприятие этого мира и, между прочим, оно радует. Краевиды, если так можно сказать, вокруг Богданова, все, что они видели, попытались изобразить на своих картинах. Продолжение творчества уже самого Рущица в виде детского творчества именно на нашей земле.