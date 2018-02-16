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Кто представит Беларусь на «Евровидении-2018»? Имя станет известно 16 февраля

16 февраля 2018 07:29
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Новости Беларуси. Слава и новые возможности в ближайшее время обеспечены представителю от Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его имя станет известно уже 16 февраля во время финала национального отбора.  

Напомним, заветную путевку на крупнейшую музыкальную площадку получит участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрительского голосования.  

В 2018 году «Евровидение» принимает Лиссабон (Португалия).  

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# Культура # Евровидение 2018

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