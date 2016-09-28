В Минске 28 сентября открылся VI Международный театральный форум «ТЕАРТ»

Новости Беларуси. 23 спектакля и 9 стран-участниц. Шестой международный форум «ТЕАРТ» открылся в Минске. В программе фестиваля (а он продлится почти месяц) – лучшие образцы современного театрального искусства и белорусского, и зарубежного. А также цикл лекций. Заявленные постановки не раз поднимались на подмостки фестивалей. Их обсуждают по всему миру. Эпическая драма и детская считалочка. 14 маленьких трагедий о насекомых или о людях. Это уж как решит зритель.

Музыкальный спектакль Светланы Бень и Дмитрия Богославского (независимый проект, кстати) в эти минуты открывает форум. Это кадры эксклюзивные, с пресс-показа.

Дмитрий Богославский, режиссёр спектакля «Из жизни насекомых»:

Наверное, здесь какой-то всеобщий косомос заложен. Мне кажется это та эстэтика, которая может быть понятна и ребёнку, и взрослому человеку.

В программе фестиваля – театр белорусский. «Шоукейс», состоящий из дебютных и уже получивших призвание постановок. Причем, не только из Минска, но и областных городов. А жанры на любой вкус. От сказки и комедии - до арт-хауса и кукольного хорора.

Зритель увидит Йозаса Будрайтиса в «Последней ленте Крэппа». Эдакий экзистенциализм от литовских режиссеров. И это «нобелевская постановка».

Приедет к нам и Театр Види из Швейцарии. Он покажет буржуазный водевиль. Говорят, нежность и меланхолия в этом спектакле зашкаливают. Всего в программе десяток зарубежных постановок.

Анжелика Крашевская, директор VI Международного театрального форума «ТЕАРТ»:

Удалось собрать мэтров зарубежного театра и здесь присутствует Кристоф Марталер, который известен во всём мире. Это человек, который изобрёл свой театральный язык, в мире есть много образованных людей, которые пытаются этот язык новый театра понять.

Когда ещё будет возможность привести спектакль «Кing size», который в принципе после приезда в Минск, возможно, уже не будет играться на швецарской сцене?

Форум «ТЕАРТ», отмечают критики, – это неожиданные жанры и творческие тандемы. Современность граничит с историей. Разнузданные танцы с волшебством. Молодые авторы - с Мицкевичем, Горьким и Гоголем. Возможно, это и причина зрительской любви: в прошлом году «ТЕАРТ» собрал 6 тысяч зрителей. Сейчас планку планируют повысить.

Эльдар Бекиров, главный администратор VI Международного театрального форума «ТЕАРТ»:

Продажа билетов на фестиваль началась за два месяца до фестиваля. На некоторые спектакли форума уже, к сожалению, билеты распроданы. Каждый спектакль находит своего зрителя или, если правильно сказать, каждый зритель находит свой спектакль.

Кроме, собственно, спектаклей, зрителей ждут и мастер-классы. В рамках форума пройдут лекции о том, как смотреть постановки и что такое театр. В целом форум продлится месяц. Спектакли пройдут на 13 площадках в столице, , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А на закрытие «ТЕАРТА» организаторы приготовили шедевр драматургии. На сцене Купаловского покажут «Женитьбу» Гоголя в интерпретации театра ЛенСовета из Санкт-Петербурга. Сам театр вообще этолегенда. На его сцену выходили Михаил Боярс кий, Алиса Фрейндлих. И в сами актёры Минске не были с гастролями целых 16 лет. И это ли не повод купить билет?