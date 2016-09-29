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В Минск из Ватикана привезли иконы 17-21 веков: 29 сентября в Национальном художественном музее открывается выставка

29 сентября 2016 12:21
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Новости Беларуси. В Национальном художественном музее открывается выставка «Мир небесный на земле». В экспозиции – произведения церковного искусства начиная с 17 и до 21 века.

Это православные, католические, униатские иконы и алтарные картины, а также предметы литургии.

Здесь будут представлены работы из собрания Национального художественного музея Беларуси и иконы современных мастеров, продолжающих древние традиции Византии и стран Балканского региона.

Отличительная особенность выставки в том, что в её состав вошла большая часть икон, показанных в музеях Ватикана в 2016 году.

Этот международный выставочный проект стал одним из крупнейших культурных событий года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Культура # Выставки в Минске

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