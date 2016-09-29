Произведения церковного искусства XVII-XXI вв.: выставка «Мир небесный на земле» открывается в Минске

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее открывается выставка «Мир небесный на земле». Экспозицию составят произведения церковного искусства начиная с XVII и до XXI века. Это православные, католические, униатские иконы и алтарные картины, художественное ткачество, а также предметы литургии. Здесь будут представлены работы из собрания Национального художественного музея Беларуси и иконы современных мастеров, продолжающих древние традиции Византии и стран Балканского региона.

Отличительная особенность выставки в том, что в ее состав вошла большая часть икон, показанных в музеях Ватикана в 2016 году. Этот международный выставочный проект стал крупнейшим событием в истории белорусской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.