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В Минске выбирают учителя года - 2014

15 января 2014 13:50
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Новости Беларуси. Нынешний конкурс профессионального мастерства проводится в новом формате — по 7 номинациям.

За звание лучшего  поборются 68 педагогов. Состязания пройдут в три этапа. В финал выйдут 7 участников, им предстоит выдержать два испытания — мастер-класс и «Творческая визитка».

28 марта по итогам трех туров будет определен победитель. Он представит столичную систему образования на заключительном республиканском этапе конкурса «Учитель года-2014», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Учитель года

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