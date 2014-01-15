В Минске выбирают учителя года - 2014

Новости Беларуси. Нынешний конкурс профессионального мастерства проводится в новом формате — по 7 номинациям.

За звание лучшего поборются 68 педагогов. Состязания пройдут в три этапа. В финал выйдут 7 участников, им предстоит выдержать два испытания — мастер-класс и «Творческая визитка».

28 марта по итогам трех туров будет определен победитель. Он представит столичную систему образования на заключительном республиканском этапе конкурса «Учитель года-2014», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.