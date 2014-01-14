С юбилеем народного художника Василия Шаранговича поздравил Президент Беларуси

Новости Беларуси. Народному художнику Беларуси Василию Шаранговичу исполнилось 14 января 75 лет.

Он из плеяды тех, кто определяет изобразительное искусство Беларуси. В творческом багаже мастера — эпические произведения, книжная графика для детей, акварельные пейзажи и исторические портреты.

Работает художник и в станковой графике, где широко использует национальные художественные мотивы, символику и метафору.

Произведения автора объехали весь земной шар. Выставки проходили в Италии, Греции, Франции, США, Китае, Алжире, Германии, Польше, но все они возвращались домой, в Беларусь.

С юбилеем народного художника поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Ваша жизнь является ярким примером самоотверженного служения национальному изобразительному искусству. Своей многогранной деятельностью вы внесли значительный вклад в сохранение и развитие традиций книжной и станковой графики. Надеюсь, что Вы и в дальнейшем будете работать также плодотворно и самоотверженно во имя родной Беларуси», — говорится в поздравлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.