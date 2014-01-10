В галерею под открытым небом превратилась улица Карла Маркса в Минске

Новости Беларуси. Музейные экспонаты выходят на улицы города. В галерею под открытым небом превратилась улица Карла Маркса. Попасть на выставку известных белорусских художников можно совершенно бесплатно. Достаточно прогуляться по улице Карла Маркса и вам откроется вид на лучшие произведения классиков живописи.

Хруцкий, Олешкевич, Зарянко, Бялыницкий-Бируля – их полотна как на ладони. Украшает выставку и Слуцкий пояс. На суд прохожих представлены фоторепродукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чтобы увидеть оригиналы, поспешите в музей.