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В Минске 13 января прошел новогодний бал в Большом театре оперы и балета

14 января 2014 18:25
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Новости Беларуси. От князей до восточных красавиц, от ритмов 30-х годов до венского вальса... В Большом театре оперы и балета прошел, уже ставший традиционным, новогодний бал.

Строгий дресс-код – обязательное условие. На одну ночь центр города превратился в светский салон, где степенно прогуливались дамы в вечерних платьях в пол и строгие кавалеры в смокингах.

Открыл вечер русский бал под предводительством Петра Первого и Екатерины Второй. Почти все пары, которые скользили по паркету Большого в ночь на старый новый год, серьезно готовились к торжеству – на протяжении нескольких месяцев брали уроки у мастеров хореографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Галковская, режиссер:
Есть определенная категория людей, которые ждут этого события – бал в Большом театре, именно в Большом театре, потому что он театрализованный, музыкальный, потому что здесь хорошая музыка, замечательное вокальное исполнение.

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске

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