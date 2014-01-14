В Минске 13 января прошел новогодний бал в Большом театре оперы и балета

Новости Беларуси. От князей до восточных красавиц, от ритмов 30-х годов до венского вальса... В Большом театре оперы и балета прошел, уже ставший традиционным, новогодний бал.

Строгий дресс-код – обязательное условие. На одну ночь центр города превратился в светский салон, где степенно прогуливались дамы в вечерних платьях в пол и строгие кавалеры в смокингах.

Открыл вечер русский бал под предводительством Петра Первого и Екатерины Второй. Почти все пары, которые скользили по паркету Большого в ночь на старый новый год, серьезно готовились к торжеству – на протяжении нескольких месяцев брали уроки у мастеров хореографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Галковская, режиссер:

Есть определенная категория людей, которые ждут этого события – бал в Большом театре, именно в Большом театре, потому что он театрализованный, музыкальный, потому что здесь хорошая музыка, замечательное вокальное исполнение.