В Минске стартовал юбилейный V фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса»

Новости Беларуси. Лучшие кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей: внимание ценителей искусства будет приковано в ближайшие дни к Свято-Елисаветинскому монастырю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь сегодня начался Международный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябеса». Герои, эмоции, проблемы – здесь все в миниатюре.

Рождественские истории сквозь призму кукольного мира. Это тот самый случай, когда реквизит действительно оживает. За батлейкой школьники из поселка Раков, самому старшему – 14. Трудно поверить, но всё это – их умелых рук дело. Так Женя играет сразу за двоих.

Без ловкости рук и упорных тренировок тут не обойтись. Так ребята после уроков съезжаются из разных деревень, чтобы отточить каждое движение. А поначалу и вовсе приходилось репетировать с бумажными куклами. Кстати, первая специальность Христины – руководителя кружка – портной-закройщик пришлась очень даже кстати.

Христина Лембович, руководитель драматического кружка «Жаронцы»:

Батлейку мы таксама рабілі разам з мужам. Гэта было маленькае выпрабаванне нашага сямейнага жыцця, таму што кожную дэталь мы рабілі па два, па тры разы. У литовского театра на первый взгляд, конечно, все гораздо проще. Но не тут-то было. Актер на протяжении всего спектакля будет один, а вот героев целых 8. «Как это?» – спросите вы. А вот актеры из культурной столицы России привезли спектакль без слов по мотивам русской народной сказки «Крошечка-хаврошечка».

Даниил Рабинович, участник фестиваля «Небеса» (Россия):

У нас были определенные переживания, что дети не смогут воспринять такой формат без слов. Но оказалось напрасно, дети все понимают. Визуальной картинки достаточно. Московские актеры уже успели отметиться интересным реквизитом для спектакля «Когда я стану взрослым». Большое стекло – главное действующее лицо – признаются, не так уж и легко было привезти в Минск.

Василиса Гапоненко, участник фестиваля «Небеса» (Россия):

Мы очень горды, что нас второй раз позвали на фестиваль. Надеемся, что мы еще сюда приедем.

5-ый юбилейный год и 5 стран-участниц. Совпадение ли? Непонятно. Но ведь суть не в этом. Очевидно, что у каждой страны свои секреты постановок и всех их уже который год объединяет фестиваль в Минске. Это заслуга известного всем белорусским детям Маляваныча из «Калыханки», который с горящими глазами продолжает дело своей жены.

Александр Жданович, актер, художественный руководитель Международного фестиваля «Небеса»:

Получилось так, что Люда ушла на нябесы, а «Нябесы» спустились к нам. Хочется, чтобы на фестивале была атмосфера добра и любви, радости и ощущение праздника.