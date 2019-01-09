Скульптуры из снега и льда установят в Минском зоопарке

Проявить свою фантазию в ежегодном конкурсе «Зимний подарок любимой столице!» смогут жители Заводского района. Тематика посвящена Году малой родины и II Европейским играм.

Заявки на участие в конкурсе и эскизы ледовых фигур будут приниматься до 18 января. Самые лучшие композиции изготовят и выставят в столичном зоопарке в феврале. Полюбоваться ледяными и снежными творениями можно будет до весны.