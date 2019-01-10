Кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей. Фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса» проходит в Минске
Новости Беларуси. Лучшие кукольники из пяти стран и более 20 спектаклей. Внимание ценителей искусства в ближайшие четыре дня будет приковано к Свято-Елисаветинскому монастырю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 января здесь начался Международный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса». Его открыла народная драма «Царь Ирод», которую, к слову, поставили школьники.
Александр Жданович, актер, художественный руководитель Международного фестиваля «Небеса»:
Действительно это чудо, что к нам собираются батлеечные и кукольные артисты из разных стран. Мы не гонимся за бесконечной широтой количества стран или спектаклей. Самое главное, хочется, чтобы на фестивале была атмосфера добра, любви, радости, ощущения праздника, Рождества Христова.
Наша идея – чтобы с помощью маленькой куклы – девиз: «З лялькай – да Бога» – славить рождение великого Бога.
Каждый день в афише по пять спектаклей, причем на любой вкус. Коллективы из России, Литвы, Эстонии, Украины и, конечно, Беларуси готовы погрузить в мир волшебства как детей, так и взрослых.