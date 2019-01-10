Кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей. Фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса» проходит в Минске

Новости Беларуси. Лучшие кукольники из пяти стран и более 20 спектаклей. Внимание ценителей искусства в ближайшие четыре дня будет приковано к Свято-Елисаветинскому монастырю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 января здесь начался Международный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса». Его открыла народная драма «Царь Ирод», которую, к слову, поставили школьники.