Прямой эфир

Кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей. Фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса» проходит в Минске

10 января 2019 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшие кукольники из пяти стран и более 20 спектаклей. Внимание ценителей искусства в ближайшие четыре дня будет приковано к Свято-Елисаветинскому монастырю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 января здесь начался Международный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса». Его открыла народная драма «Царь Ирод», которую, к слову, поставили школьники.

Кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей. Фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса» проходит в Минске-1

Александр Жданович, актер, художественный руководитель Международного фестиваля «Небеса»:
Действительно это чудо, что к нам собираются батлеечные и кукольные артисты из разных стран. Мы не гонимся за бесконечной широтой количества стран или спектаклей. Самое главное, хочется, чтобы на фестивале была атмосфера добра, любви, радости, ощущения праздника, Рождества Христова.

Наша идея – чтобы с помощью маленькой куклы – девиз: «З лялькай – да Бога» – славить рождение великого Бога.

Кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей. Фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса» проходит в Минске-4

Кукольники из 5 стран и более 20 спектаклей. Фестиваль батлеечных и кукольных театров «Небеса» проходит в Минске-6

Каждый день в афише по пять спектаклей, причем на любой вкус. Коллективы из России, Литвы, Эстонии, Украины и, конечно, Беларуси готовы погрузить в мир волшебства как детей, так и взрослых.

# Фестиваль # Культура # Александр Жданович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Скульптуры из снега и льда установят в Минском зоопарке
09 января 2019 19:39

Скульптуры из снега и льда установят в Минском зоопарке

О какой роли мечтает Виктор Манаев, и что делать, чтобы классический театр оставался популярным?
09 января 2019 18:05

О какой роли мечтает Виктор Манаев, и что делать, чтобы классический театр оставался популярным?

Более 200 исполнителей из 10 стран. Фестиваль «Январские музыкальные вечера» открывается в Бресте 9 января
09 января 2019 06:57

Более 200 исполнителей из 10 стран. Фестиваль «Январские музыкальные вечера» открывается в Бресте 9 января