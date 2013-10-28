В Минске прошел II международный фестиваль детского творчества «Мост дружбы»

Новости Беларуси. Салют талантов. Международный фестиваль детского творчества открылся в 5-й городской гимназии.

Более 70 школьников из Беларуси, России и Украины презентовали свои вокальные и танцевальные номера, соревновались в изобразительном искусстве.

Фестиваль проходит уже во второй раз. В прошлом году юные артисты выступали в Украинской столице, сегодня эстафету перенял Минск. К слову, «Мост дружбы» между школами Киева, Москвы и Минска существует более 5 лет. За это время ученики успели подружиться и с нетерпением ждали конкурса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Гордиенко, директор ГУО «Гимназия № 5 г. Минска»:

Фестиваль интересный. Такую традицию придумала школа № 23 г. Киева. Мы её подхватили. Весной были на фестивале в Киеве, а уже осенью проводим его в Минске. Следующей весной мы едем в Москву. Вот так дружим 3 школами - Москва, Киев и Минск.

Александр Игнатов, директор школы № 23 г. Киева (Украина):

Очень рады мы, что приехали сегодня в Минск на этот прекрасный фестиваль, который организовала 5 гимназия. Эти встречи действительно дают нам возможность показать культуру наших славянских районов.

Денис Фролов, участник фестиваля (Украина):

Честно говоря, нас тут ждали, потому что мы много лет знакомы. И очень хотелось сюда приехать, пообщаться со старыми знакомыми. А также показать, что мы за этот период еще научились делать.