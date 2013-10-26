История Минского гетто

Новости Минска. Во время съемок в парке на улице Сухой дождь лил, не переставая… История человеческой боли, политика геноцида и ад для десятков тысяч евреев. Ровно 70 лет назад перестало существовать Минское гетто. Около 49 улиц и переулков фашисты окутали колючей проволокой и превратили евреев в своих узников.

В районе улиц Сухой и Коллекторной умиротворенная тишина… Здесь с 1941 по 1943 годы проходила часть Минского гетто, а в сторону улицы Обувной находилось «зондергетто», куда нацисты переселяли евреев из Восточной и Западной Европы. Одноэтажные деревянные дома – «Город времен царя Гороха», - так отзывались департированные евреи об окраине города.

Антонина Чумакова, референт исторической мастерской:

У некоторых зданий не было окон, не было дверей, то есть условия для проживания были очень плохими. В Минском гетто не было ни воды, ни электричества. Что касалось питания, то в день выдавали так называемый «сухой поек» - это 150 г хлеба, 30 г крупы и 3 г соли. Женщины, грудные дети, старики оставались в гетто. Все остальные каждое утро уходили в колонии на работу, они покидали граница гетто.

Перекличка времен. Улица Коллекторная до 1934 года называлась Еврейской. Кто бы мог подумать, что спустя 7 лет здесь будут расстреливать людей... Трагическое эхо Минского гетто хранит и этот старый дом, на углу Сухой и Коллекторной. Здесь в годы войны в подвале и проемах стен прятали маленьких детей, здесь размещался пункт по вывозу евреев на принудительные работы в страны Третьего рейха.

Но куда интереснее дореволюционная история долгожителя! Еще в 1900-ых годах здесь проживал известный в Минской губернии каменщик Беркович, который изготавливал надгробия и был хранителем еврейского кладбища.

За белоснежным нарядом архитектурного памятника – дерево и кирпич, в интерьере - следы бывших печей, высокие потолки… Дом отстроили лишь в 2003 году, когда открыли историческую мастерскую-музей. Списки погибших, кадры фотохроники, чемоданы переселенцев, надежда на будущее, которое было обречено…

Антонина Чумакова, референт исторической мастерской:

Одна из выживших узниц рассказала свою историю. Ее дедушка, он был столяр по профессии, и построил такую малину под полом, когда они услышали знакомый сигнал машин, в эту малину прыгнула вся семья госпожи Левиной. Ее мама держала ее маленькую сестру на руках (ей было 4 месяца). Когда ребенок начал плакать, кто-то из рядом стоящих людей засунул кусочек хлеба ребенку в рот. После того, как акция закончилась, и все люди вышли из подвала, услышали громкий крик ее матери: ребенок задохнулся.

Недалеко от исторической мастерской по улице Сухой находится еще один немой свидетель страшного гетто – схрон. В начале 20 века в этом доме были мастерские семьи Берковичей, а в октябре 1943-го, когда гетто практически было уничтожено, здесь прячутся последние 26 евреев. По свидетельствам выжившей узницы Елизаветы Левковой, выкопали огромный колодец с водой и жили в большом подземелье 9 месяцев.

Кузьма Козак, директор исторической мастерской:

Когда война закончилась, и 3 июля 1944 года освободили Минск и эту территорию тоже, то минчане узнали, что осталось в живых из них только 13 человек. Не было одежды, лоскуты одежды, они ничего не понимали, не узнавали, было настолько тяжело, и их отправили в больницы. Правда, никогда не говорили об этом доме, об этом месте...

Бывшее еврейское кладбище, известное еще с середины 19 века, во времена гетто фашисты практически уничтожили, соорудили здесь бассейн из мраморных плит.

Сегодня на исторической территории раскинулся парк. Здесь находится могила жертв Минского гетто и увековечена память о них. Рядом с монументами - галерея чудом сохранившихся надгробных плит. Авторская работа Леонида Левина – мемориальный стол и стул, как зеркало страшного времени, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Кузьма Козак, директор исторической мастерской:

На этом месте немцы выкопали около 4 котлованов, было убито более 5 тысяч человек. Там были кроме белорусских евреев австрийские, немецкие, чешские. И первый памятник на этом же новом месте возник в 1993 году. Это был памятник «Камень памяти» из Гамбурга. Первый эшелон, который прибыл сюда в ноябре 1941 года, далее появились другие, из Бремена, Дюссельдорфа. Этот маленький уголок Минска, по мнению одного из наших лучших поэтов Дранько-Майсюка, он назвал маленьким Парижем, даже посвятил стихотворение этой улице, улице Сухой. Говорил, что только здесь можно слышать пение птиц, увидеть маленькие улочки нашего города Минска, деревянную архитектуру, одноэтажные дома. Следует заметить, и это определяли все, что Минск был практически был таким, каким мы его видим здесь...