В Минске проходит заключительный этап Национальной театральной премии

Новости Беларуси. Новый формат и долгожданные награды.

Раз в два года в Беларуси называют лауреатов главной театральной премии.

Кто станет её обладателем – решается в эти дни в Минске. Жюри спорит и оценивает работу десятков коллективов. Всего отведено 19 номинаций для лучших театров, которые работают на разных подмостках и в разных жанрах.

Более двух десятков театральных постановок, сотни разновозрастных зрителей и десяток строгих членов жюри. Лучшие спектакли со всех театральных сцен Беларуси в течении целой конкурсной недели будут доступны столичному зрителю.

Некоторые из них публика увидит впервые.

Вадим Солеев, доктор философских наук, театральный критик:

Слава богу, наш зритель после двадцатилетия охлаждения к театру, сейчас, кстати, наблюдается тенденция наиблошего посещения, общения с ним.

Наш аналог российской «Золотой маски». Бронзового аиста с крыльями – занавесами вручают раз в 2 года. К слову, триумфатор театрального форума сезона 2014, Гродненский областной театр кукол, в попытке удержать звание лучшего театра для детей и юношества представил маленьким зрителям белорусскоязычную постановку «Вялікі змей».

Олег Жюгжда, главный режиссер Гродненского областного театра кукол:

Интеллектуальная смешная, экзистенциальная драма для детей, которые может быть чуть-чуть не уверены в себе. Так вот это как раз возможность дать им почувствовать, что они единственные, неповторимые и уникальные каждый в своём роде.

Вечером 22 ноября на сцене драматического театра имени Горького на суд жюри и зрителей, представляют уже полюбившийся спектакль «Песняр».

Валентина Еренькова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, режиссер-постановщик:

Если мы действительно убедим наших членов комиссии, что мы достойны того, чтобы получить такую высокую награду, я буду очень-очень рада и буду гордиться этим.

Исполнитель главной роли, Сергей Жбанков, с особым трепетом относится к образу самого известного Песняра Беларуси.

Для того, чтобы убедительно сыграть роль Владимира Мулявина, актеру пришлось упорно поработать над своими вокальными данными.

Сергей Жбанков, актер Национального академического драматического театра им. М. Горького:

Мы очень много времени уделяли вокалу. Естественно да ансамбля «Песняры» нам очень далеко, потому что их исполнение, іменно исполнение их «Песняров» – это для меня и я думаю для всех нас ребят, которые участвуют в спектакле, что-то такое непостижимое.

Торжественная церемония закрытия и вручение наград пройдет 27 ноября, а это значит, что у каждого из нас еще есть время окунуться в мир театрального искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.